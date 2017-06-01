Астанинский экономический форум состоится 15-16 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15-16 июня в столице состоится Астанинский экономический форум.

Темой Астанинского экономического форума - 2017 (АЭФ) станет «Новая энергия - новая экономика».

В рамках Астанинского экономического форума 2017 состоится пленарное заседание с участием Главы государства, встреча с ведущими мировыми экспертами и учеными по экономике, включая Нобелевских лауреатов.



В числе основных мероприятий АЭФ будут проведены порядка 20 панельных сессий, на которых планируется всесторонне обсудить главную тематику «Новая энергия - Новая экономика».



Для привлечения внимания широкой мировой общественности к обсуждаемым вопросам АЭФ-2017 в качестве соорганизаторов привлечены международное издание «The Economist», фонд «Комитет по обновлению Бреттон-Вудса», ООН, ОЭСР, Всемирный банк, ЕБРР, SAP, авторитетные международные агентства и компании.