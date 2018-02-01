Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -7 °С
Алматы: 7 °С
USD 320.30 EUR 391.41
RUB 5.70 CNY 50.66
Скачать

Астанчане стали потреблять больше воды - аким

28 Февраля 2018 12:08 674
Поделиться:
Астанчане стали потреблять больше воды - аким

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о потреблении воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Первый центр инклюзивного образования открыли в Акмолинской области
Депутаты обеспокоены ростом потребительского кредитования в Казахстане Маулен Ашимбаев посетил центр для особенных детей в Алматы

«В 2018 году планируется продолжить реконструкцию магистрального водовода протяженностью 48 км. Модернизировать насосную станцию первого подъема и начать строительства новой насосной станции и канализационного коллектора, а также произвести водопонижение Малого Талдыколя в паводковый период. Общая стоимость проектов - 68 млрд тенге, в 2018 году будет выделено 9 млрд», - сообщил Асет Исекешев.

Кроме того, он также отметил, что в целом, за последние 10 лет объем потребляемой воды увеличился на 50%.

«В прошлом году решена одна из актуальных проблем города по ликвидации зловонного запаха из накопителя сточных вод Талдыколь. Объем извлеченного ила составил 5 млн кубометров, увеличена производительность очистных сооружений на 118 тысяч кубов в сутки», - сказал он на ежегодной отчетной встрече акима с населением.

По словам акима, работа в этом направлении будет продолжена.

Фото: zmist.pl.ua

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Акимат, Астана,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив