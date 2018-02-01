Астанчане стали потреблять больше воды - аким

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о потреблении воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2018 году планируется продолжить реконструкцию магистрального водовода протяженностью 48 км. Модернизировать насосную станцию первого подъема и начать строительства новой насосной станции и канализационного коллектора, а также произвести водопонижение Малого Талдыколя в паводковый период. Общая стоимость проектов - 68 млрд тенге, в 2018 году будет выделено 9 млрд», - сообщил Асет Исекешев.

Кроме того, он также отметил, что в целом, за последние 10 лет объем потребляемой воды увеличился на 50%.



«В прошлом году решена одна из актуальных проблем города по ликвидации зловонного запаха из накопителя сточных вод Талдыколь. Объем извлеченного ила составил 5 млн кубометров, увеличена производительность очистных сооружений на 118 тысяч кубов в сутки», - сказал он на ежегодной отчетной встрече акима с населением.

По словам акима, работа в этом направлении будет продолжена.

Фото: zmist.pl.ua