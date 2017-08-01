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Астанчан предупредили об участившихся фактах мошенничества с жильем

Астанчан предупредили об участившихся фактах мошенничества с жильем
17 Августа 2017 12:09 279

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жителей столицы предупредили о фактах мошенничества, связанных с жильем, передает медиацентр столичного акимата.

В связи с участившимися случаями мошенничества, ТОО «Елорда даму» доводит до сведения, что не участвует в государственной программе по строительству арендного жилья, а реализует пилотный проект по сносу аварийного жилья в городе Астане.

Жилье в объектах, построенных ТОО «Елорда даму», может быть предоставлено только собственникам сносимых аварийных домов на основании договора  с ГУ «Управление жилья г. Астаны», а также приобретено непосредственно в отделе реализации предприятия, находящегося по адресу: г. Астана, шоссе Коргалжын, д. 25/3.

«Гражданам, стоящим в очереди  акимата города Астаны на получение жилья из коммунального жилого фонда, квартиры в объектах ТОО «Елорда даму» не предоставляются», - пояснили в акимате.

 

Ключевые слова: Акимат, Астана, КАЗМЕДИА,
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