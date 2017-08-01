Астана вошла в топ-5 столиц по выставочному потенциалу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выставочный научно-исследовательский центр R&C (Россия) провел уникальное международное исследование, отражающее уровень конгрессно-выставочного потенциала столиц государств - участников ШОС и СНГ.

По итогам исследования в топ-5 международного рейтинга вошли следующие столицы: Пекин, Москва, Киев, Нью-Дели и Астана среди 14 городов мира, сообщает сайт акимата.

Отмечается, что далее по списку среди лучших отмечены такие столицы мира, как Бишкек, Ташкент, Душанбе, Минск, Киев, Кишинев, Нью-Дели, Исламабад и Ашхабад.

ТОО «Астана Конвеншн Бюро» выяснило, что для построения рейтинга использовался многофакторный анализ. Методика основывается на агрегировании различных показателей, характеризующих важнейшие факторы оценки потенциала дестинации. Анализируемые показатели объединяются в пять групп.

Уровень материально-технической базы характеризует возможность города принимать и проводить деловые мероприятия различных форматов.

Позиционирование и продвижение региона характеризуют возможности региона по продвижению его как дестинации, привлекательной для проведения деловых и развлекательных мероприятий.

Политика дестинации в области ивент-индустрии характеризует уровень административной координации всех участников рынка.

Опыт проведения крупных событий характеризует привлекательность дестинации для организаторов мероприятий различного уровня. Оценивается: опыт проведения крупных международных событий (спортивных, культурно-зрелищных, деловых, правительственных) за последние три года.

Рекреационные возможности региона характеризуют привлекательность туристического контента дестинации.

Отметим, что рейтинг событийного потенциала дестинаций - проект, который в настоящее время не имеет аналогов на российском рынке. Автором рейтинга является выставочный научно-исследовательский центр R&C (ВНИЦ R&C) - единственная в России компания, предоставляющая полный спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в ивент-индустрии.