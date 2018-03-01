«Астана» в третий раз выиграла Суперкубок Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Суперкубка Казахстана-2018 «Астана» переиграла алматинский «Кайрат» со счетом 3:0, пишет Sports.kz.

Перед этой встречей все основные расклады были в пользу чемпиона страны, конечно, веру в него несколько надломил тот факт, что команду больше не тренирует Станимир Стоилов, однако в основном все отдавали предпочтение именно «Астане».



Некоторые неожиданности были в стартовых составах команд, так Григорий Бабаян оставил на скамейке запасных Юрия Логвиненко, его место на поле занял Евгений Постников. Карлос Алос место в воротах доверил Владимиру Плотникову, на острие оказался Уго Сильвейра, а Чумы Анене не оказалось даже в запасе, где, возможно в рамках наказания, оказался капитан Бауыржан Исламхан. С первых минут вперед никто не бросился в атаку, команды привыкали к полю и сопернику. Команды заводились не особо быстро, действовали с переменным успехом. Только на 28-й минуте был заработан штрафной напротив ворот Плотникова и Патрик Твумаси закрутил мяч в угол, но чуть не попал в цель. Когда команды уже собрались на перерыв, «народная команда» провела атаку, после которой в пределах штрафной по воротам бил Сильвейра, на месте был Ненад Эрич. Таким образом, первые 45 минут по опасным моментам коллективы завершили вничью.







Начало второй части вселяло оптимизм, удар Дмитрия Шомко был опасен, но его отразил Плотников. «Астана» прессинговала и пыталась забить, это бы помогло, и оживить игру заодно. Не хватало чемпиону Жуниора Кабананги, Джордже Деспотовича как будто и вовсе моментами не было на поле. Твумаси со своего фланга с острого угла побил в нижний угол, Плотников справился, однако на добивании первым был Иван Маевский - 1:0. Прошло совсем немного времени, навес Шомко на дальнюю штангу в гол преобразовал ударом головой Марин Томасов - 2:0. Алматинцы оказалась в весьма непростой ситуации. Еще хуже им стало после того, как прострел в штрафную в гол превратил Томасов - 3:0. Тренеры сделали ряд замен, но «Кайрату» уже не на что было надеяться, так и получилось, чемпион выглядел намного предпочтительнее.



«Астана» в третий раз в своей истории выиграла Суперкубок страны, сравнявшись по этому показателю с «Актобе».



«Астана» - «Кайрат» 3:0 (3:0)



Голы: Маевский 58 (1:0), Томасов 63 (2:0), Томасов 68 (3:0)

Предупреждение: Гогуа 57

«Астана»: Эрич, Шомко, Аничич, Постников, Бейсебеков, Маевский, Кляйнхайслер (Станоевич 81), Мужиков (Перцух 69), Томасов, Твумаси, Деспотович (Щеткин 73)

«Кайрат»: Плотников, Исаэль, Гогуа, Бато, Элек, Аршавин (Ассулин 69), Сильвейра, Лунин, Суюмбаев, Жуков (Исламхан 69), Куат (Парагульгов 78)

Главный судья: Артем Кучин (Караганда)



4 марта. Астана. «Астана Арена».