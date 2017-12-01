«Астана» сыграет с участниками групповых этапов Лиги Чемпионов и Лиги Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На первом сборе футболисты «Астаны» проведут три контрольных матча, пишет Sports.kz.

Первым соперником астанчан станет действующий чемпион России московский «Спартак». Красно-белые являются одним из самых популярных футбольных клубов на постсоветском пространстве, 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, трижды участвовали в полуфиналах главных клубных турниров Европы - Кубка Чемпионов, Кубка обладателей Кубка и Кубка УЕФА. В этом сезоне подопечные итальянца Массимо Карреры на зимний перерыв ушли, занимая 3 место в Чемпионате России. В Лиге Чемпионов «Спартак» в группе занял третье место и также как «Астана» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Еще один участник еврокубков от России - ФК «Краснодар», станет вторым соперником «Астаны» на УТС в ОАЭ. «Быки», как на родине называют игроков «Краснодара» молодой клуб, был образован в 2008 году, но уже сумел добиться уверенных результатов в чемпионате России. На зимний перерыв подопечные Игоря Шалимова ушли на четвертом месте. В Лиге Европы 2017/2018 краснодарцы проиграли сербской «Црвене Звезде» в раунде плей-офф.

И завершат игровую программу сбора астанчане матчем против действующего чемпиона Словакии клуба «Жилина». 7-кратные чемпионы страны в этом сезоне не самым удачным образом выступили в Лиге Чемпионов, проиграв во втором квалификационном раунде датскому «Копенгагену». На зимний перерыв «Желто-зеленые» ушли на втором месте в чемпионате, уступая лишь «Спартаку» (Трнава).

Расписание матчей:

22.01 «Астана» - «Спартак» (Россия)

26.01 «Астана» - «Краснодар» (Россия)

29.01 «Астана» - «Жилина» (Словакия).