Астана с каждым годом «теплеет»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Максимальное количество осадков за сутки в зимний период в Астане выпало в далеком 1928 году, а самым снежным зимним месяцем стал февраль 1930-го, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается именно зимних осадков, то здесь очень небольшой тренд на увеличение количества осадков, но эта тенденция слабовыраженная. Если говорить в целом о режиме осадков, то он не поменялся. Даже количество метелей постепенно уменьшается. Здесь нужно отметить, что это средние тенденции, естественно, что из года в год наблюдается изменчивость в частотах таких атмосферных явлений», - отметила начальник управления климатических исследований РГП «Казгидромет» Светлана Долгих.

Суточный максимум осадков в декабре был зарегистрирован в 1957 году - 15 мм, в январе - в 1928 году (35 мм), в феврале - в 1930 году (35 мм). Месячный максимум за декабрь приходится на 1991 год - 56 мм, за январь - на 1928 год (68 мм), за февраль - на 1930 год (108 мм).

Что касается осадков декабря 2016 года, то норма была 22 мм, а выпало 49 мм, что составляет около 220% от нормы осадков. В прошлом году тоже была достаточно снежная зима - 40 мм, что составило 180% от нормы.

«Климат в Астане, по нашим данным, становится более благоприятным. Температура повышается практически во все месяцы и во все сезоны года достаточно быстрыми темпами. Среднегодовая температура повышается на 0,4 градуса каждые 10 лет. От года к году, конечно, могут наблюдаться отклонения, как в положительную, так и в отрицательную сторону, но в целом температура устойчиво повышается», - заключила Светлана Долгих.