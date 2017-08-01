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«Астана» потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов

«Астана» потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов
17 Августа 2017 03:06 307

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Селтик» разгромил «Астану» в первом матче отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.


«Астана» потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов
Игра в Глазго завершилась убедительной победой хозяев - 5:0. Сначала на 32-й минуте Евгений Постников срезал мяч в собственные ворота, затем у шотландцев забивали Скотт Синклер (42-я и 60-я) и Джеймс Форрест (79-я), а на 88-й вновь случился «самострел» - мяч отскочил в ворота от ноги Игоря Шитова.

«Астана» потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов

Это поражение стало самым крупным для «Астаны» за всю историю участия в турнире. Ранее таковым было поражение от мадридского «Атлетико» в гостях на групповом этапе сезона-2015/16 в октябре позапрошлого года - 0:4.

«Астана» потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов

«Астана» потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов

«Астана» потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов

«Астана» потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов

«Астана» потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов



фото fca.kz

 

Ключевые слова: Видео, Спорт,
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