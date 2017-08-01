«Астана» после первого тайма со счетом 2:0 уступает «Селтику»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился первый тайм матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов «Селтик» - «Астана», пишет Sports.kz.

Первый гол на данный момент провел Том Рогич, а второй на свой счет записал Скотт Синклер, шотландцы ведут.



В текущем сезоне ФК "Астана" успешно прошел 2 и 3 квалификационные раунды европейского турнира, обыграв в двухматчевом противостоянии латвийский "Спартак" (1:0, 1:1) и польскую "Легию" (3:1, 0:1). Свою очередь, "Селтик" одолел "Линфилд" из Северной Ирландии (2:0, 4:0) и норвежский "Русенборг" (0:0, 1:0).

Теперь путёвку в групповую стадию Лиги чемпионов, где выступают гранды мирового футбола, наши спортсмены разыгрывают с шотландцами.



Ответный матч раунда плей-офф состоится 22 августа на стадионе "Астана-Арена".