Астана получит политические дивиденды от переговоров по Сирии - политолог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский политолог Досым Сатпаев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировал заявления политиков о том, что переговоры по Сирии могли бы состояться в Астане.

«Тот факт, что Россия в лице Путина предложила провести более масштабные переговоры по сирийскому конфликту в Астане, является неким знаком того, что для России Казахстан является удобным партнером. Во-первых, Казахстан в этом году очень хорошо показал себя в урегулировании российско-турецких отношений: в этом году благодаря активности Казахстана отношения между Россией и Турцией улучшились, несмотря на довольно жесткий период конфликта из-за разбитого российского самолета в Сирии. Во-вторых, Казахстан давно уже предлагал проводить встречи на своей территории. Россия это хорошо знает, как впрочем и Анкара», - прокомментировал политолог.

По его словам, факт проведения в Казахстане встречи не говорит о том, что наша республика напрямую будет участвовать на переговорах. "Мы как хозяева предоставляем только площадку. Так было во время иранских переговоров и в прошлом году во время сирийской конференции. И так, скорее всего, может быть будет в этот раз, если все-таки в Астане будет проведена встреча. Мы предоставим им площадку, возможность провести переговоры. В этом плане мы просто позиционируем себя в качестве нейтральной площадки», - продолжил эксперт.

По его словам, Казахстан на официальном уровне призывает все стороны конфликта к диалогу. «Я думаю, что предложение провести переговоры по Сирии в Астане имеет под собой некие основания. Конечно, от этого каких-то экономических дивидендов мы не получаем, но будут некие политические дивиденды. Хотя бы с той точки зрения, что Казахстан в очередной раз будет позиционировать себя в качестве посредника. Конечно, тут нужно учитывать важный момент - внешняя политика страны тесно связана с президентом. В любом случае глава государства таким образом пытается активно себя позиционировать в качестве игрока субрегионального плана. Для него важны такие мероприятия, чтобы повышать свой внешнеполитический уровень на международной сцене. Тут нужно иметь всегда привязку между внутриполитическим имиджем страны и личным имиджем президента», - отметил он.

По словам политолога, основной вопрос заключается в том, будут ли стороны признавать режим Башара Асада легитимным, поскольку позиции стран в этом отношении менялись.

«На данный момент, мы наблюдаем, что Турция подкорректировала свою внешнюю политику, стала более гибко подходить к данному вопросу. Анкара уже не требует ухода Башара Асада, как главное условие для проведения переговоров. Турция стала понимать, что при активной поддержке России и Ирана, Асад лишь укрепил свои позиции, и сирийский конфликт быстро не закончится. Появление Ирака и Ливана очень сильно нарушили баланс сил в Сирии, и этот конфликт может длиться очень долго. Турции это невыгодно, так как весь конфликт проходит на их границе: большое количество сирийских беженцев прибывает в Турцию», - считает политолог.

«Согласие Анкары поддержать Россию по поводу проведения переговоров и вызвало большое удивление Запада. Решение Турции и привело к появлению предложения о проведении переговоров в Астане. Переговоры в Астане станут дополнительной площадкой к переговорам в Женеве, где также проходят переговоры по Сирии. Если все стороны конфликта поддержат проведение переговоров в следующем году в Астане, то получится внушительная делегация», - подытожил эксперт.