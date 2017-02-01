Астана подала заявку на проведение финалов Суперкубка УЕФА и женской Лиги Чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прием заявок на проведение финалов европейских турниров сезона 2018/19 годов завершился 27 января, передает Sports.kz.

Баку, Тбилиси, Франкфурт, Штутгарт, Глазго, Севилья и Стамбул претендуют на финал Лиги Европы.

За право провести Суперкубок УЕФА поборются Тирана, Тулуза, Будапешт, Хайфа, Астана, Белфаст, Гданьск, Варшава, Глазго, Стамбул.



За финал женской Лиги чемпионов поспорят Прага, Будапешт, Астана, Каунас, Глазго и Мадрид.

Исполком УЕФА выберет победителей в сентябре.