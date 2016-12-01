«Астана Опера» увеличила количество показов балета «Щелкунчик»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Балет П. Чайковского «Щелкунчик» по мотивам рождественской сказки немецкого писателя-романтика Эрнста-Теодора Амадея Гофмана обрел огромную популярность в «Астана Опера». Это один из самых кассовых спектаклей в репертуаре столичного театра.

Учитывая большой ажиотаж вокруг балета в предыдущие годы, в IV сезоне решили увеличить количество выступлений и показать 14 спектаклей (!) в период с конца декабря по январь, сообщили в пресс-службе театра. 27, 28, 29, 30, 31 декабря публику ждут на вечернем представлении, причем, есть и дневные показы для юных зрителей - 27, 28, 30 декабря, где спектакль идет в укороченном варианте, но с полным сохранением сюжетной линии. Взрослых снова ждут в зале 3, 4, 5, 6 и 8 января, а 4 и 7 января - детей.





Напомним, что постановка выполнена легендарным хореографом Юрием Григоровичем, который 2 января 2017 года отметит свое 90-летие. Он по-прежнему востребован, ставит спектакли. Балетная труппа «Астана Опера» с большой теплотой вспоминает работу с мэтром.

Главные партии исполнят: Мари - Мадина Басбаева, Гаухар Усина, Айгерим Бекетаева. Принц - Бахтияр Адамжан, Таир Гатауов, Еркин Рахматуллаев. К слову, для Еркина Рахматуллаева партия Принца будет дебютной. Дроссельмейер - Бауржан Мекембаев, Ильдар Шакирзянов.





Новый год - волшебный праздник! Поэтому маленьких зрителей в фойе театра будут забавлять Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Ну а после их ждет встреча и с настоящим балетным чудом.

Малышей в спектакле привлекают яркие оживающие игрушки, горящая праздничными огнями елка, таинственная фигура волшебника... Взрослые услышат в гениальной музыке Чайковского не только счастливую гармонию - Юрий Григорович, всецело доверившись композитору, его партитуре, превратил милую сказку в философские раздумья о недостижимости идеального счастья. А еще это поэтический рассказ о взрослении души, предчувствии любви.

Для тех, кто предпочитает балетному спектаклю музыкальный, приготовили приключенческую историю «В гостях у Королевы» о том, как Малыш вместе с ожившими игрушками в Новогоднюю ночь отправляется на бал к Королеве, но на его пути встречаются различные препятствия. Спектакль Детской студии театра «Астана Опера» в постановке режиссера Натальи Кагадий был отмечен Дипломом І степени на Международной Олимпиаде искусств «Куршинале-2015» в Республике Беларусь. Он пройдет 5, 6 января 2017 года (12.00) на Большой сцене «Астана Опера».



