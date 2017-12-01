«Астана Опера» представила Венгрии казахстанское искусство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22-23 декабря в Будапеште и культурной столице Европы - городе Печ успешно прошли концерты «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





Гастроли состоялись в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».



В своем приветственном выступлении посол Казахстана Нурбах Рустемов подчеркнул, что благодаря программе «Рухани жаңғыру» венгерская публика смогла ознакомиться с грандиозными достижениями культуры Великой степи и духовными ценностями казахского народа.

В концертах мастерство Казахстана показали Симфонический оркестр, хор «Астана Опера», солисты оперы и артисты балета. В частности, венгерскую публику покорили оперная дива Майра Мухамедкызы, оперная прима Салтанат Ахметова, солистка театра Жупар Габдуллина, солисты балета Бахтияр Адамжан и Мадина Басбаева. При этом за дирижерский пульт встали главный дирижер «Астана Опера» - всемирно известный маэстро Алан Бурибаев и маэстро Айдар Абжаханов.

В знаменитых концертных залах будапештской Музыкальной академии им. Ференца Листа и печеского Центра им. Золтана Кодая с восторгом и овациями были приняты композиция «Жерім менің» на слова Нурсултана Назарбаева, а также произведения выдающихся казахстанских композиторов «Степная легенда» Т.Кажгалиева, сцена айтыса М.Тулебаева, «Алкису» Н.Тлендиева, дуэт Камар и Ахмета из оперы «Камар-сулу» Е. Рахмадиева, танец «Карлыгаш» из оперы А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай». Также были исполнены дуэт графа Ди Луна и Леоноры из оперы «Трубадур» Дж. Верди, каватина Семирамиды из оперы «Семирамида» Дж. Россини.

Концерты «Астана Опера» подарили Венгрии не только потрясающий дух и атмосферу нашей столицы - будущего центра мировой культуры, но и в очередной раз показали зарубежной публике высокое профессиональное мастерство казахстанских музыкантов.