Астана неслучайно выбрана площадкой для переговоров по Сирии - эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Ожидаемые переговоры по Сирии в Астане стали результатом последних процессов, считает Директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики Фархад Мамедов. Таким мнением эксперт поделился в интервью МИА «Казинформ».

«А именно нормализации российско-турецких отношений, постепенной синхронизации дипломатической и военной деятельности Турции, Ирана и России в сирийском конфликте, а также понимания региональными силами, что никто кроме них жизненно не заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта. Переговоры в Астане демонстрируют провал Женевского формата, который по количеству участников и был более представительным, однако не смог решить ни одну из поставленных задач. Тогда как первые контакты Турции, Ирана и России уже имеют результат, в частности завершение боевых действий в Алеппо», - сказал Мамедов.

Эксперт отметил, что Астана в этом отношении была выбрана неслучайно, так как, Казахстан зарекомендовал себя в качестве ответственного партнера для ведущих участников встречи, и авторитет Президента Назарбаева в этом процессе имеет самое непосредственное значение.

Он также считает, что переговоры будут трудными, и повестка в принципе не отличается от Женевского формата. Главным позитивным аспектом является решимость сторон для объединения усилий с абсолютным злом в лице ИГИЛ и ясное понимание целей и интересов стран-участников.

«В Сирии большое количество противоборствующих групп, получающих поддержку извне. Десятки фронтов, где противоборство происходит в формате «все против всех». Астанинская встреча может заложить основу поэтапного урегулирования вопросов между несколькими основными участниками конфликта на территории Сирии, таким образом создав условия для разрешения важных вопросов безопасности и гуманитарной составляющей. На сегодня точек соприкосновения между участниками встречи больше, нежели противоречий. К примеру, Турция, Иран и Россия выступают за сохранение территориальной целостности Сирии, совместную борьбу с ИГИЛ, решение вопроса власти в Сирии сирийским народом посредством свободного волеизъявления и т.д.», - отметил глава ЦСИ.

«Если решения будут реализованы в срок и эффективно, что приведет к перемирию хотя бы на нескольких фронтах, начнутся решаться гуманитарные вопросы, то, ни одна страна в мире не сможет не принять этих решений, так как это будет выглядеть минимум безнравственно и считаться открытым саботажем», - считает Мамедов.

Кроме того, он отметил: «Будем надеяться на то, чтобы переговоры в Астане задали инерцию мирным переговорам по Сирии, и в ближайшем будущем была бы пройдена точка невозврата к продолжению войны и насилия».