Astana Motorsports занимает третью строчку общего зачета «Дакара» в своем классе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба «Астана», прошла дистанцию пятого этапа «Дакара» по территории Боливии из Туписа в Оруро. Экипаж под управлением Дениса Березовского сохраняет за собой третью строчку в своем классе, а пилот Артур Ардавичус со своими коллегами по экипажу вновь вернулся в ТОП-10 на этапе гонки. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Дистанция пятого этапа «Дакара» составляла почти 700 км. Возможно, спортсмены уже адаптировались к кислородному голоданию, но теперь усталость начинает брать свое. Кроме этого, организаторы решили сократить этап из-за погодных условий. Регион захлестнули дожди, которые превратили вторую секцию спецучастка в грязевое месиво. К слову, даже въезд на бивуак стал испытанием - мягкий грунт и вода превратили участок стоянки гоночного каравана в грязевой парк. Дорога до столовой - по колено в грязи при температуре около нуля. Ночью температура опустилась ниже нуля.

- Мы стартовали на высоте 4000 метров. Горные, узкие, скользкие дороги. С одной стороны - пропасть. Экстремальные пейзажи за окном. На финише первой секции спецучастка мы узнали, что этап был сокращен. Организаторы вовремя приняли верное решение. Даже на бивуаке экипажи преодолевают участки в стиле «Ладоги», что было бы на спецучастке - представить страшно, - комментирует пилот Astana Motorsports Денис Березовский.

Экипаж доволен автомобилем, механики побороли проблемы с электроникой. Пилот Денис Березовский и штурман Алексей Никижев финишировали на этапе 39-ми, заняв 31-ю строчку в общем турнирном зачете. В своем классе Т2 production (автомобили с малым отличием от серийных моделей) гонщики сохранили третье место. Однако сегодняшний этап стал непростым с точки зрения навигации.

- Подъезжаем к участку и видим картину - более десяти машин копошатся. Ищут ту самую скрытую точку. Не найдя эту точку, у тебя даже нет ориентира, куда дальше держать путь. Плутанули на 20 километров, вернулись снова. Нашли, взяли точку, и пошли далее по курсу. Потеряли минут двадцать. Сегодня многие заблудились, - делится впечатлениями штурман Astana Motorsports Алексей Никижев.

Капитан «Астаны» Артур Ардавичус, штурман Серж Бринкенс и механик Майкл Хьюсман замкнули десятку лидеров гонки пятого этапа. В генеральной турнирной классификации грузовик MAN TGS занимает 33-е место, продвинувшись на четыре позиции вверх по таблице.

- Сегодня проехали хорошо. Машину за ночь перебрали. Частично решили проблему с тягой на высоте, и мы смогли хотя бы ехать. В целом же проблема следующая - двигателю не хватает мощности, чтобы раскрутиться и начать движение в условиях разряженного кислорода. В этот раз проблема с высотной болезнью не у меня - пилота, а у автомобиля. Но мы продолжаем, - подытоживает бронзовый призер «Дакара 2012» Артур Ардавичус.

Также сообщается, что в связи с погодными условиями организаторы решили отменить шестой этап Оруро - Ла-Пас. Весь автомобильный караван прямиком по лиазону направляется в столицу Боливии - Ла-Пас.