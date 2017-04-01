Астана готовится ко встрече по Сирии в мае - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов заявил журналистам о подготовке к планируемой в мае встрече по урегулированию сирийского конфликта в Астане, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"Мы призываем все стороны, заинтересованные в мирном урегулировании сирийского конфликта, к поддержке как Астанинского процесса, так и прежде всего Женевского процесса, который проходит под эгидой ООН", - сказал он.

Глава МИД Казахстана выразил надежду, что «все стороны, которые вовлечены, будут поддерживать эти процессы всеми имеющимися в их арсенале средствами».



Он отметил, что Казахстан заинтересован в том, чтобы в Астанинском процессе принимали участие все заинтересованные стороны в укреплении режима прекращения боевых действий.



"Не только те, которые уже принимают участие в качестве наблюдателей, на наш взгляд, этот круг можно расширить, но последнее слово за странами-гарантами (Россия, Иран, Турция - прим.)", - добавил министр.