Astana EXPO International Criterium в цифрах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Критериум ЭКСПО-2017 завершен, но гонка оставила послевкусие в виде интересной статистики, интервью и комментариев участников, организаторов, а также, другой интересной информации.

Накануне на странице критериума было опубликовано интервью с победителем в номинации The Best Asian Rider Award (Лучший гонщик из Азии) Бахтияром Кожатаевым из «Астаны». Впереди, как обещают организаторы главного велособытия в Казахстане, очередные интервью и репортажи. Итак, критериум в цифрах:

70 гонщиков приняли участие в критериуме;

20 команд было представлено на гонке в Астане;

15 стран мира представляли участники на Astana Expo International Criterium;

12 000 км - приблизительное расстояние между Казахстаном и Австралией - самой дальней от Астаны страной-участницей велогонки. Зеленый континент на критериуме был представлен командой IsoWhey Sports SwissWellness с острова Тасмания.



49,92 км - точная протяженность дистанции критериума;



50 км/ч - средняя скорость британца Эда Клэнси победителя «Тур ЭКПО-2017»;

5 участников гонки не финишировали (сошли с дистанции);

19 гонщиков бились за победу в номинации Best Asian Rider Award, которую выиграл казахстанец Бахтияр Кожатаев Astana Pro Team;

9 спринтеров выступили в зачете King of the Sprints, где победу одержал итальянец Рикардо Стаччиотти, а Крис Фрум стал третьим;

1 - под этим номером стартовал лидер «Астаны» Фабио Ару, а финишировал итальянец 28-м;

29 - место занял по итогам критериума 4-кратный чемпион «Тур де Франс» Крис Фрум. Микель Ланда стал 39-м;



50 000 USD составил призовой фонд Astana Expo International Criterium;



100 000 000 зрителей в 50-ти странах мира составляет аудитория телеканала Eurosport 2, на котором гонка была показана в прямом эфире.

Марлен Бейсебаев специально для Казинформа