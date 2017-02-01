Ассоциация курдов Казахстана обозначила задачи в свете Послания Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ. - В Алматы состоялось расширенное заседание правления Ассоциации «Барбанг» курдов Казахстана, где обсуждались вопросы участия курдов в реализации задач Послания Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Ассоциации «Барбанг» курдов Казахстана Князь Мирзоев отметил, что этнокультурное объединение уже поставило перед собой ряд задач.

«Основная наша цель - План нации по реализации 5 институциональных реформ. На основании этого будем реализовать задачи. В ежегодном Послании Глава государства ставятся новые вопросы: аграрная реформа, социальные реформы, горно-металлургические, безопасность страны. Я работаю в сфере образования, и мне более близок 4 этап развития - вопросы образования. Новые учебные пособия, знание трёх языков», - сказал Князь Мирзоев.

Заместитель председателя АНК Леонид Питаленко выступил с приветственным словом.

«Сегодня мы собрались, чтобы высказать мнение по Посланию. Оно стало важнейшим по своему содержанию. Цель модернизации - создать новую модель экономического роста, обеспечить глобальную конкурентоспособность. Послание затронет каждого гражданина, оно является экономическим и социальным алгоритмом укрепления развития казахской идентичности, единства общественного согласия и современности. Наше гражданское сообщество вполне сформировано и трудоспособно, доверяет нашему Президенту. Я верю, что эти задачи мы решим, какими бы они сложными не были», - заявил Питаленко.

Советник президента Ассоциации курдов Казахстана Азиз Алиев в своем докладе напомнил о трех приоритетах, выделенных в Послании.

«Первый - устойчивая технологическая модернизация экономики. Второй -развитие базовых отраслей (промышленность, транспорт, логистика). Глава государства закономерно ставит вопрос о том, что Казахстан должен стать хлебной корзиной евразийского континента. Третий приоритет - модернизация рынка труда. Прежде всего, касается процесса мобильности рабочей силы. Эти процессы должны быть в центре внимания АНК, поскольку в результате будет существенно меняться этно-демографический облик целого региона. Перед нами возникает ряд задач по успешной адаптации приезжих. Это касается таких инструментов, как микрокредитование до 16 млн тенге, расширение географии микрокредитования, обучение бизнесу и финансовая поддержка», - подчеркнул он.

По словам Алиева, задача АНК через систему общественного согласия приложить все усилия для успешной и эффективной реализации этих задач. Он также напомнил и о четвертом приоритете - улучшение качества человеческого капитала, которое взаимосвязано со всеми остальными приоритетами Послания.

«И не случайно во главу угла Президент ставит систему образования. Главным направлением нашей работы также является дальнейшее продвижение госязыка, как фактор объединения народа и гражданина, его участие в общественно-политической жизни страны. Глава государства подчеркнул, что казахский язык сохранит свою доминирующую позицию, и будет уделяться большое внимание его дальнейшему развитию. Наша задача подкрепить шаги в развитии системы благотворительности и социальной ответственности обществу», - отметил Алиев.