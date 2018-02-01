Аскар Жумагалиев дал рекомендации стартаперам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-премьер РК Аскар Жумагалиев, курирующий реализацию программы «Цифровой Казахстан», дал рекомендации стартаперам в области цифровизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда будете прорабатывать какие-то вопросы с государственными органами, с квазигосударствеными организациями, вы молодые. Мы как раз говорили о той культуре - у вас есть понимание, что можно всё сделать в течение двух дней, но здесь я хотел бы попросить вас терпения, потому что государственные органы и квазигосударственные компании обладают некой инерцией - соответствующие документы - законодательные акты - нужно изменять и тут движение навстречу очень важно. Мы готовы и будем двигаться, вы, конечно, продолжайте активную наступательную работу, и в этой работе мы добьёмся много с вами - я в этом просто убежден», - обратился он к участникам хакатона Open data, стартовавшего сегодня в столице.

При этом, вице-премьер выразил уверенность в позитивных результатах мероприятия.

«Я уверен, что хакатон принесет нам всем плоды нашей большой деятельности, которую мы начали по программе, согласованной Главой государства, по поручению в рамках его Посланий, которые были озвучены и в этом году, и в прошлом», - сказал Жумагалиев.

По его словам, программа «Цифровой Казахстан» позволит ярко проявить себя молодым талантам.

«Если говорить о том, что даст нам программа цифровизации, это возможность проявить себя специалистам (данной сферы, прим. ред). Это возможность доказать, что ваш труд может воплотиться в жизнь. В этом отношении Правительство и государство вам будут оказывать максимальное содействие через организацию такого рода хакатонов, через предоставление вам соответствующей инфраструктуры», - подчеркнул Жумагалиев.