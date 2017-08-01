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Аскар Мырзахметов обсудит с аграриями уборку урожая в Костанайской области

Аскар Мырзахметов обсудит с аграриями уборку урожая в Костанайской области
15 Августа 2017 09:33 439

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов во вторник с рабочим визитом посетит Костанайскую область, сообщила пресс-служба ведомства. 

Цель визита - ознакомление с ходом подготовки к уборочным работам.

«В рамках визита планируется проведение кустового совещания по вопросу подготовки к уборочным работам с представителями Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, объезд полей, посещение сельскохозяйственных объектов», - говорится в сообщении.  

 

 

Ключевые слова: Костанайская область, Сельское хозяйство, Урожай,
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