Аскар Мырзахметов обсудит с аграриями уборку урожая в Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов во вторник с рабочим визитом посетит Костанайскую область, сообщила пресс-служба ведомства.

Цель визита - ознакомление с ходом подготовки к уборочным работам.

«В рамках визита планируется проведение кустового совещания по вопросу подготовки к уборочным работам с представителями Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, объезд полей, посещение сельскохозяйственных объектов», - говорится в сообщении.