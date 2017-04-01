Аскар Мамин: Вопрос обеспечения безопасности во время ЭКСПО-2017 - главный приоритет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин провел выездное заседание Межведомственной комиссии (МВК)по обеспечению безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выставки ЭКСПО-2017. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

В ходе заседания руководители государственных органов, ответственные за обеспечение безопасности доложили о реализуемой работе.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, оперативного управления и решения возникающих вопросов принят комплекс мер, созданы оперативный штаб и рабочая группа из числа руководителей специальных, правоохранительных и иных государственных органов и организаций.

На территории ЭКСПО-2017 открыт Отдел полиции, вблизи от выставки - пожарная часть. За месяц до открытия выставки начнет функционировать центр обеспечения безопасности.

Всего к охране общественного порядка будет привлечено более 9 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, входные группы выставочного комплекса оборудованы металлодетекторами, рентген-телевизионными установками, там же будут использованы системы видеоаналитики и распознавания лиц, а также фиксации посетителей.

Совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК уже проводится досмотр всех ввозимых на выставочный комплекс грузов и товаров с помощью мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.

Для визуального контроля и оперативного реагирования на объектах выставки установлено более 2 тыс. камер видеонаблюдения, которые выведены в Центр оперативного управления ДВД города Астаны.

Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» состоится в период с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Председатель правления АО «НК «Астана Экспо - 2017» Ахметжан Есимов сообщил, что основные объекты ЭКСПО, такие как международный павильон сданы в эксплуатацию. 125 стран и 21 международная организация подтвердили свое участие на выставке. 88 стран уже приступили к работе, еще 13 стран приступят на текущей неделе.

Подводя итоги заседания Межведомственной комиссии первый заместитель Премьер-Министра А.Мамин подчеркнул, что ведется большая организационная и подготовительная работа по проведению международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». В то же время он отметил, что обеспечение безопасности участников и гостей выставки является основным приоритетом.

На территории международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» А.Мамин осмотрел службы по обеспечению безопасности и правопорядка.

Он посетил новую специализированную пожарную часть, отдел полиции УВД района «Есиль», ознакомился с порядком досмотра транспортных средств в логистическом центре а также работой центра обеспечения безопасности.