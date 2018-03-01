Аскар Мамин посетил аэропорт Петропавловска после реконструкции

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин с рабочей поездкой прибыл в Северо-Казахстанскую область, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В аэропорту он ознакомился с работой терминала. Ремонт здесь завершили в 2016 году. На выделенные из резерва Правительства РК 7 миллиардов тенге усилили существующее покрытие взлетно-посадочной полосы, полосу удлинили и расширили. Провели реконструкцию рулежной дорожки и перрона, установили светосигнальное оборудование, заменили все инженерные коммуникации, закупили для аэровокзала рентген-телевизионное досмотровое оборудование, установили видеокамеры.

После проведенной реконструкции международный аэропорт Петропавловска может принимать воздушные суда любого класса.

Аким области Кумар Аксакалов говорит, что в связи с проведением форума межрегионального сотрудничества есть необходимость расширить стоянку воздушных судов с 2 до 6 мест.

«Спецтехника, которая стоит на балансе аэропорта, уже устарела. Мы договариваемся с компаниями по загрузке аэропорта, они обращают внимание, в том числе и на оснащенность техникой. Необходимо 7 единиц новой техники», - отметил глава региона.

Аскар Мамин пообещал поддержку в вопросе расширения стоянки, и рассмотреть возможность приобретения спецтехники.

Запланировали в регионе в этом году и капитальный ремонт автодороги, ведущей к аэропорту. Проектно-сметную документацию уже разработали. На капитальный ремонт потратят свыше 985 миллионов тенге.

Аэропорт города Петропавловска функционирует с 1974 года. В период существования СССР являлся одним из транзитных аэропортов на постсоветском пространстве. Обслуживал до 40 авиарейсов в сутки.







Сейчас из Петропавловска можно улететь в Астану, Алматы и Шымкент.