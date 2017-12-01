Асфальт провалился под мусоровозом
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в микрорайоне Калкаман под мусоровозом провалился асфальт, передает МИА «Казинформ».
По сообщению Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, повреждения дорожного покрытия в микрорайоне Калкаман востановит компания-подрядчик, которая занималась в этом году покрытие асфальта улицы в микрорайоне.
«По предварительным данным, там небольшой провал - порядка двух метров. Сейчас коммунальные службы выясняют причины. Согласно договору на провидение водопроводных сетей и канализации подрядчик дает гарантию на два года. Поэтому все восстановительные работы будут проводиться за счет подрядной организации. Сейчас они ее залатают, этот участок будет засыпан песчано-гравийной смесью. Полное восстановление асфальта они произведут при наступлении благоприятных погодных условий», -сказал официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин.
Ремонтные работы за свой счет проведет компания-подрядчик - ТОО «Комстроймонтаж». По словам Гирина, нарушение дорожного покрытия на работу инженерных сетей не повлияло. Также он отметил, что после проверки причины ЧП к организациям, отвечающим за дорожное покрытие в этом районе, будут приняты административные меры.
- Новые автобусы в Алматы будут фиксировать нарушения ПДД
- Более 700 новогодних желаний детей-инвалидов исполнили казахстанцы
- Легендарные автобусы с гармошкой вернулись на новый маршрут в Алматы
- Крупный ТРЦ в Алматы задолжал сотрудникам более 20 млн тенге
- Афиша культурных и спортивных мероприятий в Астане и Алматы
- Ветер сорвал флаг на горе в Усть-Каменогорске
- Грузовой поезд столкнулся с легковушкой в Жамбылской области
- В столице горела новогодняя елка
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана