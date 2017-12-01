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Асфальт провалился под мусоровозом

25 Декабря 2017 16:04 493
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Асфальт провалился под мусоровозом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в микрорайоне Калкаман под мусоровозом провалился асфальт, передает МИА «Казинформ».

По сообщению Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, повреждения дорожного покрытия в микрорайоне Калкаман востановит компания-подрядчик, которая занималась в этом году покрытие асфальта улицы в микрорайоне. 

«По предварительным данным, там небольшой провал - порядка двух метров. Сейчас коммунальные службы выясняют причины. Согласно договору на провидение водопроводных сетей и  канализации подрядчик дает гарантию на два года. Поэтому все восстановительные работы будут проводиться за счет подрядной организации.  Сейчас  они ее залатают, этот участок будет засыпан песчано-гравийной смесью. Полное восстановление асфальта они произведут при наступлении благоприятных погодных условий», -сказал официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин. 

Ремонтные работы за свой счет проведет компания-подрядчик - ТОО «Комстроймонтаж». По словам Гирина,  нарушение дорожного покрытия на работу инженерных сетей не повлияло. Также он отметил, что после проверки причины ЧП  к организациям, отвечающим за дорожное покрытие в этом районе, будут приняты административные меры.  

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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