Асфальт провалился под мусоровозом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в микрорайоне Калкаман под мусоровозом провалился асфальт, передает МИА «Казинформ».

По сообщению Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, повреждения дорожного покрытия в микрорайоне Калкаман востановит компания-подрядчик, которая занималась в этом году покрытие асфальта улицы в микрорайоне.



«По предварительным данным, там небольшой провал - порядка двух метров. Сейчас коммунальные службы выясняют причины. Согласно договору на провидение водопроводных сетей и канализации подрядчик дает гарантию на два года. Поэтому все восстановительные работы будут проводиться за счет подрядной организации. Сейчас они ее залатают, этот участок будет засыпан песчано-гравийной смесью. Полное восстановление асфальта они произведут при наступлении благоприятных погодных условий», -сказал официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин.



Ремонтные работы за свой счет проведет компания-подрядчик - ТОО «Комстроймонтаж». По словам Гирина, нарушение дорожного покрытия на работу инженерных сетей не повлияло. Также он отметил, что после проверки причины ЧП к организациям, отвечающим за дорожное покрытие в этом районе, будут приняты административные меры.