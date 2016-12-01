Асет Исекешев посетил строящийся терминал аэропорта Астаны  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев побывал на стройке нового терминала международного аэропорта столицы, об этом он написал в Facebook.

«Сегодня был на объекте - строящемся новом терминале аэропорта. Заказчик КТЖ. Стройка идет по графику. Территория будет 47000 кв. метров. Соединен внутренним проходом с действующим аэропортом. Паркинг будет большой на улице на 1000 машин. Общая пропускная способность вырастет до 7,6 млн пассажиров в год. Немаловажно, что будут раздельно этаж международных и этаж внутренних рейсов, внутри удобная логистика. 27 пунктов пропуска, чтобы не было очередей. Отдельно будет поставлены остановки для автобусов и организованные стоянки для такси», - говорится в сообщении.







Ожидается завершение строительства терминала к 1 апреля.

«Проект реализует «Казахстан Темир Жолы», под контролем Правительства . Для нас, важно правильно выстроить логистику сразу и комплекс сервиса , чтобы удобно было всем ( маршруты автобусов , станция ЛРТ, такси и тд). Аэропорт - лицо города! Важно все успеть сделать до ЭКСПО», - ответил он в комментариях к публикации.



