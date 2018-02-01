Асет Исекешев поручил разработать модель «умного» ЖКХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Интересный диалог состоялся между акимом Астаны Асетом Исекешевым и главой казахстанской строительной компании, членом совета предпринимателей при Правительстве Казахстана Айдыном Рахимбаевым в рамках хакатона Open Data, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предложили цифровизацию ЖКЖ у нас, к сожалению, есть такие бессовестные ЖКХ, которые не работают с жителями, не показывают свою работу, расходы. У нас очень много жалоб. Но прежде чем прийти к цифровизации нам нужно отработать модель. Вы как тоже своего рода КСК, сколько домов управляете?», - обратился аким к Рахимбаеву.

По словам главы строительной компании, под ее управлением находятся 254 дома, в которых проживают 38 тысяч семей или 160 тысяч человек.

Тогда аким обратился к Рахимбаеву с просьбой создать модель умного ЖКХ и продемонстрировать ее населению столицы.

«Предложение, может на ваших домах отработать эту модель? Сделать такое умное ЖКХ, отработать модель, показать жителям города: сколько у них снизится расходов, какая прозрачность. Если вы готовы...», - спросил аким.

Как заверил Рахимбаев, подобная модель уже находится в стадии разработки.

«Мы готовы, мы уже начинаем это делать, поэтому с Вашей поддержкой у нас быстрее это все пойдет», - выразил он надежду.

Кроме того, Исекешев заявил о готовности предоставить договора по сотрудничеству в данном направлении, причем даже в других регионах.

«Мы готовы дать конкретные контракты тем компаниям, которые нам понравятся, гранты, мы готовы менять какие-то правила игры, положения, мы готовы выносить на уровень республики и в другие регионы», - отметил он.



