Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -7 °С
Алматы: 7 °С
USD 320.30 EUR 391.41
RUB 5.70 CNY 50.66
Скачать

Асет Исекешев по «Азбуке жилья»: разберемся после аудита

28 Февраля 2018 14:57 638
Поделиться:
Асет Исекешев по «Азбуке жилья»: разберемся после аудита

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о принимаемых мерах по завершению долгостроев в столице.    

Новости по теме

О ценах на жильё в Астане высказался Асет Исекешев
480 новых многоквартирных домов появится в Таразе Три тысячи жителей Тараза получат участки под ИЖС

«С учетом сложности ситуации мы обратились к Главе государства. Глава государства дал поручение Правительству, с которым мы отработали, и оно внесло изменения в программу «Нурлы жер» и выделило 40 млрд тенге из Национального фонда на возвратной основе», - обратился аким к дольщикам, выступая на отчетной встрече перед населением.

По его словам, из 100 проблемных объектов сейчас остался лишь 51.

«У нас было 100 проблемных объектов. В результате работы городской комиссии сейчас остался 51. Из них 12 построены, идет оформление процедур. То есть, по 39 вопрос по стройке стоит. Из 39 по каждому есть собрание жильцов, созданы ЖСК, 6 решили строить сами, с определением частного места. Они понимают, что деньги Нацфонда должны быть возвращены и хотят построить сами. По остающимся 33 - сейчас идут следствия», - описал ситуацию на строительном рынке столицы аким.

Он предложил детально разобраться в вопросе по проблемным объектам компании «Азбука жилья» после проведения специального аудита.

«По «Азбуке жилья» - идет разработка финансово-технического аудита. Мы надеемся, что в течение месяца-двух эта работа завершится и будет принято решение. В «Азбуке жилья» есть две группы, я с ними со всеми встречался по 10 раз, собраться и принять решение, когда будут цифры. До этого дать деньги Нацфонда кому-либо мы не можем», - объяснил аким.

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Астана, Жилье, Строительство,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив