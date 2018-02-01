Асет Исекешев по «Азбуке жилья»: разберемся после аудита

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о принимаемых мерах по завершению долгостроев в столице.

«С учетом сложности ситуации мы обратились к Главе государства. Глава государства дал поручение Правительству, с которым мы отработали, и оно внесло изменения в программу «Нурлы жер» и выделило 40 млрд тенге из Национального фонда на возвратной основе», - обратился аким к дольщикам, выступая на отчетной встрече перед населением.

По его словам, из 100 проблемных объектов сейчас остался лишь 51.

«У нас было 100 проблемных объектов. В результате работы городской комиссии сейчас остался 51. Из них 12 построены, идет оформление процедур. То есть, по 39 вопрос по стройке стоит. Из 39 по каждому есть собрание жильцов, созданы ЖСК, 6 решили строить сами, с определением частного места. Они понимают, что деньги Нацфонда должны быть возвращены и хотят построить сами. По остающимся 33 - сейчас идут следствия», - описал ситуацию на строительном рынке столицы аким.



Он предложил детально разобраться в вопросе по проблемным объектам компании «Азбука жилья» после проведения специального аудита.



«По «Азбуке жилья» - идет разработка финансово-технического аудита. Мы надеемся, что в течение месяца-двух эта работа завершится и будет принято решение. В «Азбуке жилья» есть две группы, я с ними со всеми встречался по 10 раз, собраться и принять решение, когда будут цифры. До этого дать деньги Нацфонда кому-либо мы не можем», - объяснил аким.