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Асет Исекешев объяснил частые отключения электроэнергии

28 Февраля 2018 11:34 588
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Асет Исекешев объяснил частые отключения электроэнергии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев разъяснил, по чьей вине в прошлом году произошло порядка одной тысячи случаев отключения электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За прошлый год было 956 аварийных отключений света. Часть из них, мы признаем - по вине нашего «Астана-РЭК». По каждому случаю мы провели разбор полетов, ряд сотрудников были освобождены от занимаемых должностей. И с сентября мы видим улучшение ситуации. Но значительная часть - по вине сторонних организаций и частных строительных компаний, ввиду некомпетентного строительства либо неэффективной эксплуатации», - сказал он на ежегодной отчетной встрече с населением столицы.

По его словам, часть случаев аварийных отключений электроэнергии связана с внутренними сетями.

«Когда к нам обращаются, наши специалисты не смотрят, наши объекты это или частные, мы выезжаем, оказываем поддержку, подключаем электроэнергию. В то же время вопрос качества содержания и эксплуатации стоит перед управляющими компаниями, КСК, мы с ними не будем работать» - подчеркнул аким.

А.Исекешев также рассказал о планах акимата по улучшению ситуации с электроэнергетикой столицы.

«В прошлом году было завершено строительство и реконструкции подстанций «Туран», «Жанажол», «Байтерек», «Еки», «Промзона», обеспечено электроснабжение выставки «ЭКСПО», нового железнодорожного вокзала, [...] и других социально-значимых объектов. В целях снижения аварийных ситуаций проведена реконструкция 81 распределительного пункта. В этом году будет реконструировано еще 10 трансформаторных подстанций и начато строительство еще 6 новых пунктов», - добавил он.

Асет Исекешев объяснил частые отключения электроэнергии 

 

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Ключевые слова: Астана, Энергетика, Акимат,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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