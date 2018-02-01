Асет Исекешев: Льготников без электронных карт не будут высаживать из автобусов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане льготники, которые не успели оформить электронную именную карту, смогут до июня 2018 года ездить в автобусах бесплатно, предъявив бумажные пенсионные удостоверения, сообщил аким столицы Асет Исекешев.

«Действительно, согласно решению маслихата города Астаны от 20 июля 2017 года, основанием для освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта в случае применения электронной системы оплаты проезда (ЭСОП) является оригинал электронной именной карты. Однако это не значит, что льготников, не успевших получить транспортную карту, будут высаживать из автобусов, либо требовать оплату за проезд. Мы даем возможность также пользоваться бумажными пенсионными удостоверениями. Такая возможность будет предоставлена жителям столицы, как минимум до 1 июня 2018 года», - написал аким на своей странице в Facebook.



Он напомнил, что с начала 2018 года общественный транспорт столицы полностью перешел на электронную систему оплаты проезда (ЭСОП). При этом граждане, относящиеся к льготной категории и имеющие право на бесплатный проезд в городских автобусах и экспресс-маршрутах, должны получить именную транспортную карту.

Эти изменения произошли не внезапно. Переход на ЭСОП был объявлен еще несколько лет назад. Работа по выдаче льготных транспортных карт началась в 2016 году. В городе были созданы условия для получения именных транспортных карт без очередей и длительного ожидания, подчеркнул А.Исекешев.

«Однако вот уже несколько дней не прекращается ажиотаж в центральной кассе Департамента платежных систем ТОО «Астана LRT». Такая ситуация возникла из-за дезинформации от некоторых кондукторов автобусов, неправильно истолковавших указания своего руководства. Прошу жителей не создавать ажиотаж в центральной кассе по ул. Кажымукана, 14. У вас есть в запасе не менее 3 месяцев. Учитывая, что сейчас период ожидания в очереди в кассах занимает в среднем от 1,5 до 3 часов, вы устанете и потеряете много времени», - обратился аким к жителям столицы.

«Обязательного требования иметь при себе именную транспортную карту до 1 июня 2018 года не будет. До этого срока в маршрутах городского транспорта будут равнозначно действовать как транспортные карты, так и пенсионные удостоверения. Высаживать и требовать оплаты у льготников в случае отсутствия именной карты кондуктора не будут!», - подчеркнул он.