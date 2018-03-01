Асар в поддержку нуждающимся объявили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ. - Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов объявил о начале благотворительной акции - асар «Жомарт Жүрек». Марафон будет проходить по всей области с 1 по 31 марта, передате корреспондент МИА «Казинформ».

Благотворительная акция Асар приурочена к празднованию Дня благодарности и стартовала сегодня, 1 марта, по всей области.

«День благодарности - это, прежде всего, проявление патриотизма, милосердия, дружбы в многонациональной семье Казахстана», - сказал аким области.







Первыми аким Ералы Тугжанов поздравил постояльцев областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.





Глава региона поблагодарил их за самоотверженный труд и помощь в становлении нашего независимого государства. В знак уважения и благодарности, жильцам дома-интерната подарили подарки, провели праздничный концерт.

«Это замечательный праздник, когда мы можем выразить свою благодарность и признательность. Прежде всего, мы благодарим Президента Нурсултана Назарбаева за наш Независимый Казахстан, за формирование суверенитета нашего государства. Только благодаря Елбасы закреплены государственные границы нашей страны. Я благодарю нашего Президента за национальное единство. Также я благодарю вас, наш народ, который всегда поддерживает и помогает реализовывать все инициативы Главы государства. Поэтому в рамках празднования Дня благодарности мы возобновляем нашу благотворительную акцию Асар. Теперь она будет проходить под названием «Жомарт Жүрек». За время первого асара перед Новым годом за 3 предпраздничных дня 3500 мангистауских семей получили помощь на сумму свыше 30 млн. тенге. Наша основная цель - протянуть руку помощи тем, кто сейчас нуждается в нашей поддержке. Также важно, чтобы участвуя в асаре, мы помнили о дружелюбии и уважении друг к другу, продемонстрировали сплоченность и заботу о своем народе», - сказал Ералы Тугжанов.





С 1 по 31 марта все желающие смогут оказать посильную помощь нуждающимся. В течение всего месяца по районным центрам и двум городам области будет ездить специальная машина с установленной на ней экспозицией в виде сердца - «Жомарт Жүрек». Все желающие могут прикрепить к нему свои письма с просьбами, пожеланими и благодарностями. Кроме того, в течение этого месяца по всей области пройдут свыше 20 мероприятий в рамках благотворительного марафона «Жомарт Жүрек».