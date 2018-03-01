Аружан Саин рассказала о ситуации с мальчиком из ЮКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественный деятель Аружан Саин рассказала о ситуации с 7-летним мальчиком из Южно-Казахстанской области.

«Генеральной прокуратурой РК начата проверка по фактам бездействия, укрывательства преступлений, злоупотребления служебными полномочиями в отношении отделов образования ЮКО, ДВД ЮКО, прокуратуры ЮКО», - написала она на своей странице в Facebook.

«Мы благодарим руководство страны за то, что дело передано в Генеральную прокуратуру, и надеемся, что расследование будет произведено объективно, непредвзято, беспристрастно, и в полном соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством»,- добавила Аружан Саин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первоклассника школы №73 в селе Абай Сарыагашского района ЮКО неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников школы №74. Департамент внутренних дел ЮКО возбудил уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК.

14 марта в Шымкент прилетела Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Загипа Балиева, чтобы лично встретиться с мальчиком из села Абай и сопроводить его в Астану для проведения комплексной экспертизы.

15 марта на экстренном совещании аким ЮКО Жансеит Туймебаев сообщил, что в отношении ряда ответственных лиц приняты меры.

16 марта общественница Аружан Саин обратилась к Генеральному прокурору РК с просьбой взять на контроль дело первоклассника.

Спустя некоторое время пресс-служба Генеральной прокуратуры РК сообщила о том, что Генеральным прокурором досудебное расследование по заявлению о применении насилия в отношении малолетнего жителя Южно-Казахстанской области поручено принять в производство специального прокурора.



Позже стало известно о том, что мама мальчика забрала сына из центра республиканской ассоциации «Асыл бала» в Астане.