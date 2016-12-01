Аружан Саин просит наказать виновных в обнародовании имен жертв педофила

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель общественного фонда «Добровольное Общество «Милосердие» Аружан Саин просит правоохранительные органы привлечь к ответственности руководителей общественного движения #НеМолчи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поводом к проверкам послужило обнародование информации движения о жертве сексуального насилия в детском доме №1 в Алматы. Как рассказала Аружан Саин, недавно на странице Facebook движения появилась информация о подростке, в которой подробно рассказывался инцидент.

«Они назвали имена и фамилии, распространили информацию, как они насиловали детей. Это нарушение прав ребенка. Дети читают комментарии, письма. Он, не выдержав давления, написал в социальной сети, о своих чувствах. А если завтра они наложат на себя руки? Как им жить, кто это делает? Кем они себя возомнили? Что это за движение общественное? Я считаю, что правоохранительные органы должны провести полноценную оценку действий тех людей, которые совершили нарушения прав в отношении наших пострадавших детей, жертв педофила. Не просто дать оценку, а привлечь к ответственности», - сказала Саин.

Общественный деятель отметила, что сегодня можно защитить детей, которые проживают в детских домах и интернатах, запустив систему общественного контроля. По ее словам, если сегодня волонтеры будут иметь доступ к детским учреждениям, то возможно, не будет происходить никакого насилия в них.

«Только гласность и общественный контроль помогут защитить детей в детских домах, и конечно, же система видеонаблюдения. К сожалению, в детском доме №1 не было видеонаблюдения», - сказала Саин.

Напомним, что 26 декабря был вынесен приговор по делу о насилии над детьми в детском доме №1. Обвиняемый был приговорен к 15 годам лишения свободы строгого режима. Кроме того, в отношении бывшего директора детского дома Шунаевой Г. и адвоката обвиняемого Гульнар Мурат вынесены частные постановления.

«К этому парню - осужденному у нас меньше всего претензий, он сам воспитанник этого учреждения, не исключено что с ним поступали также. У него не было шансов стать добропорядочным гражданином, потому что в системе детских учреждений нет должного внимания к детям, любви родителей», - прокомментировала Аружан Саин.