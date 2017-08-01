Артисты цирка дю Солей устроили праздник для больных детей Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Девять американских танцоров, представляющие шоу Reflekt из цирка дю Солей, посетили в Астане центр для детей с синдромом Дауна общественный фонд «Солнечный мир», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на своей официальной странице в Facebook информирует Посольство США в Казахстане.

Артисты устроили детям небольшой праздник, весело общаясь с ними, танцуя и даря им свои улыбки.

«Их улыбки - это незабываемый опыт. Большая благодарность Евгении Чеботаревской, Сабине Исмаиловой и Кэссиди Брайт за организацию этого мероприятия. Мы остались под большим впечатлением от вашей работы и от детей и их родителей, встретившихся нам в «Солнечном мире», - написали артисты в Facebook.

Те, кто хочет помочь детям, живущим с синдромом Дауна, могут получить более подробную информацию на сайте www.sunworld.kz.