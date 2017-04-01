Армяне отпраздновали День мамы в Павлодаре   

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - День весны, красоты и материнства отметило в концертном зале «Достык» павлодарского Дома дружбы областное армянское этнокультурное объединение «Айреник», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Павлодарских армян и всех земляков поздравили председатель объединения «Айреник» Эльмира Петросян и заместитель председателя ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области Сейсембай Жетпысбаев, сообщил медиа-центр Дома дружбы Павлодара. Они отметили, что труд матери несоизмерим ни с какой тяжёлой работой. Они пожелали всем быть всегда молодыми, любимыми и счастливыми.





Замечательные стихотворения о женщине, матери воспитанники школы национального возрождения имени К.Б. Даржумана рассказали своим мамам, бабушкам, сестрам на этом вечере. Ко всем собравшимся со словами добрых пожеланий и с поздравлениями обратились артисты из Армении. Они продолжили концерт и подарили всем зрителям частичку армянской души. Зрители встретили их бурными аплодисментами.





Согласно библейским писаниям, в День материнства и красоты ангелы-хранители сообщают Божьей матери, что у неё через девять месяцев родится ребёнок. Отсюда этот день и называется Благовест, или Благовещение. Испокон веков отмечается он в Армении и в армянских диаспорах мира как праздник женщины, матери, красоты и весны. В современной Армении это национальный, но не официальный праздник. В этот день мужчины делают подарки своим матерям, женам, сёстрам, любимым подругам.





С древних времен армяне считают, что армянский язык и письменность сохранились, благодаря матерям. Не зря «армянский язык» по-армянски звучит как «мамин язык». Мамы напевали песни на родном языке, убаюкивая своих малышей.











Фото: Павлодарский Дом дружбы