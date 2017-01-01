Армейские спортсмены выступят в составе сборной Казахстана на Универсиаде 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Девять спортсменов Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны выступят в составе сборной Казахстана на ХХVIII зимней Универсиаде в Алматы.





Военнослужащие поборются за призовые места в биатлоне, лыжных гонках и хоккее с шайбой, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Среди участников - военнослужащие контрактной, а также срочной службы спортивной роты ЦСКА. На сегодняшний день все спортсмены проходят планомерную подготовку к предстоящей Универсиаде. Спортсмены штатной команды по биатлону принимают участие в этапах Кубка мира в Германии, а затем выступят на соревновании в Италии.



«Выступать дома - как большая честь, так и большая ответственность для всех нас. Огромная честь защищать не только флаг своей страны на предстоящих соревнованиях, но и Вооруженных Сил», - отмечает биатлонист ЦСКА Василий Подкорытов.

ХХVIII зимняя Универсиада стартует в Алматы 29 января. Соревнования, которые уже более 50 лет являются вторым по значимости и представительству международным событием на мировой спортивной арене, в этот раз объединят более 3 500 спортсменов из 57 стран мира.

Бескомпромиссная борьба развернется в 12 видах спорта: биатлоне, горнолыжном и конькобежном спорте, кёрлинге, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.



