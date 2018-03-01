Армен Саргсян избран президентом Армении
2 Марта 2018 15:11 593
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальное собрание избрало 4-го президента Армении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс». За кандидатуру Армена Саргсяна проголосовали 90 депутатов, против - 10.
«В голосовании приняли участие 101 депутат. В урне был 101 бюллетень, один из которых был признан недействительным. Таким образом, Армен Саргсян избран президентом республики», - сказал председатель временной счетной комиссии НС Гагик Меликян.
Фото:novostink.ru
Ключевые слова: Армения,
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