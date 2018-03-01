Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Армен Саргсян избран президентом Армении

2 Марта 2018 15:11 593
Поделиться:
Армен Саргсян избран президентом Армении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальное собрание избрало 4-го президента Армении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс». За кандидатуру Армена Саргсяна проголосовали 90 депутатов, против - 10.

«В голосовании приняли участие 101 депутат. В урне был 101 бюллетень, один из которых был признан недействительным. Таким образом, Армен Саргсян избран президентом республики», - сказал председатель временной счетной комиссии НС Гагик Меликян.

Фото:novostink.ru

Telegram-канал:

Ключевые слова: Армения,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив