Армен Саргсян избран президентом Армении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальное собрание избрало 4-го президента Армении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс». За кандидатуру Армена Саргсяна проголосовали 90 депутатов, против - 10.

«В голосовании приняли участие 101 депутат. В урне был 101 бюллетень, один из которых был признан недействительным. Таким образом, Армен Саргсян избран президентом республики», - сказал председатель временной счетной комиссии НС Гагик Меликян.



Фото:novostink.ru