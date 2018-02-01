Арман Рысбек после первого нокаута получил место в мировом рейтинге
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авторитетный сайт BoxRec.com обновил профиль казахстанского боксера Армана Рысбека (1-0, 1 КО), сообщает Sports.kz.
После двух сорванных дебютов Рысбек наконец провел первый поединок на профи-ринге. В Киссимми (США, штат Флорида) он вышел в ринг против американца Джона Морхауса, который также дебютировал в профессионалах. Их бой завершился победой Рысбека техническим нокаутом в первом раунде (был рассчитан на четыре).
По его итогам BoxRec поставил Армана на 982-е место в рейтинге средней весовой категории (всего в дивизионе - 1053 боксера).
Несмотря на то, что четырьмя поясами (WBA Super, WBC, IBF, IBO) в этом дивизионе владеет соотечественник Рысбека Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), по версии BoxRec он занимает вторую позицию, уступая своему будущему сопернику - мексиканцу Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО).
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