Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -6 °С
Алматы: -2 °С
USD 319.65 EUR 393.33
RUB 5.67 CNY 50.47
Скачать

Арман Рысбек после первого нокаута получил место в мировом рейтинге

26 Февраля 2018 04:39 513
Поделиться:
Арман Рысбек после первого нокаута получил место в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авторитетный сайт BoxRec.com обновил профиль казахстанского боксера Армана Рысбека (1-0, 1 КО), сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Самые дешевые билеты на реванш Головкин - Альварес раскупили за 3 минуты
Промоутер Головкина озвучил детали контракта реванша с «Канело» «Astana Arlans» против «Patriot Boxing Team»: Чистая победа

После двух сорванных дебютов Рысбек наконец провел первый поединок на профи-ринге. В Киссимми (США, штат Флорида) он вышел в ринг против американца Джона Морхауса, который также дебютировал в профессионалах. Их бой завершился победой Рысбека техническим нокаутом в первом раунде (был рассчитан на четыре).

По его итогам BoxRec поставил Армана на 982-е место в рейтинге средней весовой категории (всего в дивизионе - 1053 боксера).

Несмотря на то, что четырьмя поясами (WBA Super, WBC, IBF, IBO) в этом дивизионе владеет соотечественник Рысбека Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), по версии BoxRec он занимает вторую позицию, уступая своему будущему сопернику - мексиканцу Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО).

 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив