Арифханов: У тюркоязычных государств огромный потенциал для сотрудничества

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В столице Азербайджана прошло очередное VI заседание министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств, где Казахстан представлял вице-министр национальной экономики Айдар Арифханов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Баку.

«Прошло шестое совещание руководителей экономических ведомств наших стран, присутствовали представители тюркоязычных стран. Очень большую работу проделали, работа экспертами была проведена колоссальная. Между нашими странами есть большой потенциал для развития и сотрудничества. В первую очередь, это логистический потенциал. В Казахстане делаем все для того, чтобы Великий Шелковый путь развивался. У нас есть логистический путь между Китаем и Восточной Европой. Для этого развития - приграничное сотрудничество с Китаем, это Хоргос, восточные ворота, далее железнодорожная ветка, автомобильная дорога Западная Европа-Западный Китай, которая проходит практически через всю нашу республику», - сказал Айдар Арифханов.

«Кроме того, на Каспийском море мы развиваем порты Актау и Курык, строим новые терминалы. Все это нацелено, на то, чтобы углублять сотрудничество между нашими странами. И тот потенциал, который сейчас есть, он реализован, конечно, в значительной степени, но еще есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. И наша цель, в ближайшее время сделать всю возможное, чтобы выйти на новый уровень сотрудничества между нашими странами», - резюмировал спикер.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана. В ходе заседания был заслушан отчет рабочей группы, а также обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. По итогам мероприятия участниками был подписан протокол.

Напомним, Совет сотрудничества тюркоязычных государств является международной организацией, объединяющей тюркоязычные государства, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан третьего октября 2009 года в Нахчыване (Азербайджан), в него вхоядт входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.