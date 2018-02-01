Археологические раскопки провести на дне Каспия и Арала предлагает ученый

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане нужно развивать подводную археологию. Такое мнение высказал профессор Восточно-Казахстанского государственного университета Советхан Игибаев во время международной научной конференции, посвященной обсуждению книги Нурсултана Назарбаева «Эра независимости» в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда-то Аральское море было равно по величине Каспию. Это было одно море. Послы из Китая думали, что это край земли. Затем два моря разделились. Это очень интересная история», - сказал С.Игибаев.

По его словам, следовало бы тщательно исследовать и берега Иртыша. Потому, что по берегам этой реки всегда было много поселений и крепостей. Кочевники переправлялись через реку на лодках и на лошадях. Лодки привязывали к конским хвостам и так переплывали Иртыш.

Профессор отметил, что в Турции на дне водоемов обнаруживают много предметов исторического наследия. В Казахстане также могут быть очень интересные находки, и это все - исторические данные. При этом, в Казахстане подводная археология полностью отсутствует.

Фото: укроп.org