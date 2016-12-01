Арестовали журналиста телеканала Al-Jazeera

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист телеканала Al-Jazeera арестован в Египте по обвинению в распространении фейковых новостей, сообщает newsru.com со ссылкой на Reuters.

Источники в службе безопасности страны сообщили, что изначально журналист был задержан 20 декабря в аэропорту Каира вскоре после возвращения из-за границы домой. Его допрашивали более 15 часов, однако затем отпустили. Тем не менее, 23 декабря полиция нагрянула в дом журналиста в пригороде Каира - Гизе. В результате он был задержан на 15 суток. Также правоохранители провели обыск в домах двух братьев Хусейна, после чего оба они тоже были задержаны.

На сайте телеканала говорится, что руководство Al-Jazeera осуждает арест своего сотрудника, считая все выдвинутые против него обвинения «сфабрикованными», и настаивает на его немедленном освобождении. В сообщении также подчеркивается, что Хусейн был арестован в тот момент, когда находился в Египте на отдыхе, а не в связи со своей работой.

Египетские власти обвиняют телеканал Al-Jazeera в поддержке движения «Братья-мусульмане», которое возглавлял бывший президент страны Мухаммед Мурси. Он был свергнут в ходе вооруженного переворота в июле 2013 года, сейчас содержится под арестом. Сама группировка «Братья-мусульмане» объявлена в Египте вне закона.

Напомним, что в 2013 году в Египте были арестованы три сотрудника Al-Jazeera. После продолжавшегося долгие месяцы судебного разбирательства они были помилованы и смогли покинуть страну.