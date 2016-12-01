Аренда квартир подорожала в Астане перед Новым годом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перед Новым годом в Астане наблюдается рост арендных ставок на многокомнатные квартиры, сообщает kn.kz.

По данным специалистов, средняя цена аренды квадратного метра составила 2399 тг/кв.м (+3,49% за неделю), а средняя арендная ставка квартиры равна 199 000 тг/мес. (+12,87%).

Снять квартиру в Астане в сегменте «дорогого» жилья предлагают в среднем за 350 000 тг/мес. За «дешевые» квартиры просят 113 000 тг/мес.

Так, аренда однокомнатных квартир обойдется в 94 000 тг (+0,31%), двухкомнатных в 133 000 тг (-5,95%), трехкомнатных в 245 000 тг (+9,27%), четырехкомнатных в 515 000 (+9,8%).