Apple планирует выпуск трех новых моделей смартфонов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания Apple планирует выпустить в конце нынешнего года три новых модели iPhone - с самым большим по сравнению с выпускавшимися до сих пор экраном, обновленную версию iPhone X и бюджетную версию флагманского смартфона, передает ТАСС.
Как сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, смартфоны будут оснащены обновленной операционной системой, возможно iOS 12, с расширенными функциями персонального помощника Siri.
«Большой» смартфон, получивший обозначение D33, будет иметь экран в 6,5 дюйма во всю переднюю панель и, вероятно, будет снабжен функцией «разделенный экран».
Кроме того, как и в модели iPhone X, в «большом» смартфоне будет использована технология Face ID, позволяющая безопасно разблокировать смартфон и авторизовать покупки. В бюджетной версии iPhone X будет использован новый процессор А12.
По данным агентства, рассматривается возможность выпуска «большого» смартфона в варианте, обеспечивающем поддержку двух SIM-карт, однако решение на этот счет еще не принято. Не исключено, отметило агентство, что Apple будет ожидать появления технологии E-SIM, которая позволит подключаться к различным провайдерам без необходимости замены SIM-карты.
Агентство отметило, что эти планы еще могут измениться. Представитель компании Apple отказалась выступать с комментариями на этот счет.
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