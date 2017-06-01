Апелляционный суд рассмотрел дело о гибели Игоря Нанаева

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Четверо из пяти осужденных по делу о гибели баскетболиста Игоря Нанаева подали апелляционные жалобы на приговор Петропавловского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Осужденный Динаш Кайбаров приговор не обжаловал.

По информации пресс-службы областного суда, постановлением судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда приговор Петропавловского городского суда от 17 апреля 2017 года оставлен без изменения. Постановление вступило в законную силу.

Напомним, Игорь Нанаев скончался в областной больнице после драки возле ночного клуба в октябре прошлого года. Судебный процесс по этому делу начался 11 января 2017 года. На скамье подсудимых оказались пять человек: Динаш Кайбаров, Бауыржан Макатов, Жанбатыр Аскеров, Адиль Мендыбаев и Олжас Еламан. Все - уроженцы Северо-Казахстанской области, в возрасте 21-23 лет.

Приговором Петропавловского городского суда от 17 апреля 2017 года Динаш Кайбаров признан виновным по ст. 293 ч.2 п.1, 106 ч.3 УК РК, по совокупности преступлений на основании ст.58 ч.3 УК РК ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Бауыржан Макатов признан виновным по ст.106 ч.3 УК РК. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В части обвинения по ст.293 ч.2 п.п. 1,2 УК РК производство по делу судом прекращено. Обвиняемый Макатов примирился с потерпевшим Анатолием Македоновым. Жанбатыру Аскерову, Адилю Мендыбаеву и Олжасу Еламану также назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Взыскано с Кайбарова, Макатова, Мендыбаева, Аскерова, Еламана в солидарном порядке в пользу потерпевшего Богдана Гранецкого в счет возмещения материального ущерба 1,3 млн тенге, в счет компенсации морального вреда - 2 млн тенге. Взыскано с Кайбарова, Макатова, Мендыбаева, Аскерова, Еламана в солидарном порядке в пользу потерпевшего Анатолия Антропова в счет возмещения материального ущерба 125 тысяч тенге, в счет компенсации морального вреда - 50 тысяч тенге.