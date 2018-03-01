АНПЗ перешел на выпуск летнего дизельного топлива
20 Марта 2018 11:11 304
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод перешел на выпуск летнего дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В соответствии со сроками, предусмотренными паспортом предприятия, на Атыраускjм НПЗ начата выработка летнего дизельного топлива марок ДТ-Л-К-4 и ДТ-Л-К-5. Фактическая предельная температура фильтруемости дизельного топлива при норме не более минус 50 , с учетом погодных условий поддерживается на уровне не более минус 100», - сообщили в отделе по связям с общественностью ТОО «Атырауский НПЗ».
Как проинформировали в пресс-службе предприятия, объемы производства дизельного топлива при переходе на выпуск летних марок увеличены с 3 100 до 3 700 тонн в сутки.
Ключевые слова: Нефть, Атырауская область, КАЗМЕДИА,
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