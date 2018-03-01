АНПЗ перешел на выпуск летнего дизельного топлива

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод перешел на выпуск летнего дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со сроками, предусмотренными паспортом предприятия, на Атыраускjм НПЗ начата выработка летнего дизельного топлива марок ДТ-Л-К-4 и ДТ-Л-К-5. Фактическая предельная температура фильтруемости дизельного топлива при норме не более минус 50 , с учетом погодных условий поддерживается на уровне не более минус 100», - сообщили в отделе по связям с общественностью ТОО «Атырауский НПЗ».

Как проинформировали в пресс-службе предприятия, объемы производства дизельного топлива при переходе на выпуск летних марок увеличены с 3 100 до 3 700 тонн в сутки.