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АНПЗ перешел на выпуск летнего дизельного топлива

20 Марта 2018 11:11 304
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АНПЗ перешел на выпуск летнего дизельного топлива

 АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод перешел на выпуск летнего дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии со сроками, предусмотренными паспортом предприятия, на Атыраускjм НПЗ начата выработка летнего дизельного топлива марок ДТ-Л-К-4 и ДТ-Л-К-5. Фактическая предельная температура фильтруемости дизельного топлива при норме не более минус 50 , с учетом погодных условий поддерживается на уровне не более минус 100», - сообщили в отделе по связям с общественностью ТОО «Атырауский НПЗ».

Как проинформировали в пресс-службе предприятия, объемы производства дизельного топлива при переходе на выпуск летних марок увеличены с 3 100 до 3 700 тонн в сутки. 

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Ключевые слова: Нефть, Атырауская область, КАЗМЕДИА,
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Автор:

А. Соколов

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