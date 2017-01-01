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Анна Ахматова в 1966 году была кандидатом на Нобелевскую премию

Анна Ахматова в 1966 году была кандидатом на Нобелевскую премию
3 Января 2017 07:26 216

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидатура Анны Ахматовой была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные Шведской академией архивные документы.

Имя поэтессы было предложено профессорами славянских языков Гётеборгского университета Гуннаром Якобссоном и Гарвардского университета Романом Якобсоном.

Списки номинантов держатся в секрете 50 лет.

Всего в обнародованном сегодня списке 72 имени, в том числе Владимир Набоков, Константин Паустовский, Сэмюэл Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда.


Нобелевскую премию в 1966 году разделили родившаяся в Берлине поэтесса Нелли Закс и израильский писатель Шмуэль Агнон.

Ранее сообщалось, что дневник Анны Ахматовой продан на аукционе за 7 млн рублей.

 

Ключевые слова: Культура,
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