Ангела Меркель сохраняет лидерство за пять месяцев до выборов в Бундестаг

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Канцлер Германии Ангела Меркель и возглавляемый ею консервативный блок ХДС/ХСС сохраняют превосходство над главным оппонентом Социал-демократической партией Германии (СДПГ) за пять месяцев до выборов в Бундестаг.

Такие данные во вторник привел институт социологических исследований Forsa по итогам опроса, проведенного по заказу журнала Stern и телерадиокомпании RTL, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Исследование показало, что Меркель пользуется поддержкой почти половины избирателей, которые впервые будут участвовать на парламентских выборах в ФРГ.

Отмечается, что 47% опрошенных в возрасте от 18 до 21 года в качестве канцлера Германии предпочли бы Меркель. Чуть менее трети избирателей той же возрастной группы (29%) поддержали социал-демократа Мартина Шульца - основного соперника Меркель на предстоящих в сентябре выборах.

По словам главы института Forsa Манфреда Гюллнера, молодые избиратели искали стабильность и преемственность в это неопределенное время.

«Они знают канцлера Меркель, они выросли вместе с ней ... Они еще не знают Шульца как кандидата», - сказал он.

Среди избирателей всех возрастных категорий за Ангелу Меркель готовы проголосовать 43 процента, тогда как Шульца выбрали 32% респондентов.

Шульц пока отстает от Меркель, но дело в том, что Германия является парламентской демократией и немецкие избиратели не выбирают напрямую своего канцлера - они проголосуют за партии, которые выдвинут главу правительства.

Здесь разрыв между консерваторами и социалистами не такой значительный и составляет 6 процентных пунктов. Блок ХДС/ХСС пользуется поддержкой 36% населения, в то время как за СДПГ готовы проголосовать 30% избирателей.

Также «Левая партия Германии» и крайне правая «Альтернатива для Германии» набрали по 8 процентов, а либералы из Свободной демократической партии 6%.

Напомним, парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября 2017 года. Действующий канцлер Ангела Меркель будет претендовать на переизбрание четвертый раз подряд.