Андре Розье : Джейкобс не боится Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тренер американского боксера Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) Андре Розье в интервью Ring TV прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«В первую очередь важно, что Джейкобс никого не боится. У него есть скорость и резкие мощные панчи. Дэнни мобилен и неуловим. Временами он хочет быть агрессивным на ринге, и иногда мне приходится прикрикнуть на него. Но это его природа: когда он дерется, он дерется.

Головкин часто просто запугивает своих соперников еще до выхода на ринг. Если тебя не удалось запугать, вы увидите разницу на ринге. Геннадий - отличный парень вне ринга, но, не поймите меня неправильно, на ринге он превращается в задиру. Но все мы знаем, что происходит, когда задира встречается с тем, кого не может запугать. В таком случае это становится непростой задачей», - сказал Розье.



Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.