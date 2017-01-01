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Андерсу Брейвику могут улучшить условия тюремного заключения

Андерсу Брейвику могут улучшить условия тюремного заключения
10 Января 2017 12:36 217

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд Норвегии рассмотрит апелляцию против решения о смягчении условий заключения Андерса Брейвика. 

Соответствующие обращение подготовили власти страны, сообщает "Эхо Москвы"

Брейвик утверждает, что его держат в «закрытом мире». Норвежский суд принял во внимание слова заключенного и улучшил условия его содержания под стражей. Власти страны считают полностью изолированное пребывание оправданной мерой наказания и намерены добиться возращения строгих условий. В апреле Брейвик назвал их «бесчеловечными и унизительными».

Заключенный жаловался на то, что к нему не пускают друзей, приносят холодный кофе и еду, разогретую в микроволновке. Более того, выражал сожаление, что вынужден пользоваться старой моделью игровой приставки PlayStation.

Андерс Брейвик приговорен к 21 году лишения свободы за массовое убийство. В Норвегии это самое длительное из возможных наказаний.Срок содержания Брейвика под стражей могут продлить, если посчитают, что он продолжает представлять опасность для окружающих.

 

Ключевые слова: Суды,
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