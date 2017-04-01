Аналитический центр по оценке эффективности инвестиций в инновации запустят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан состоялась пресс-конференция по обсуждению вопросов коммерциализации науки в рамках соглашения между Правительством РК и Всемирным банком по проекту «Стимулирование продуктивных инноваций».

В мероприятии приняли участие представители руководства Группы управления проектом «Стимулирование продуктивных инноваций» КН МОН РК. Свои проекты на пресс-конференции представили также грантополучатели в лице научного руководителя проекта «Разработка технологии биологической очистки озер-накопителей канализационных стоков активными микроорганизмами» Кунсулу Закарья, старшего научного сотрудника проекта «Разработка и организация производства органических удобрений из птичьего помета по экологически чистой технологии» Мусагали Дуамбеков, члена научной группы проекта «Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного предприятия» Валерий Аксельрод. Перед журналистами выступил и участник грантовой программы 2014 года, сооснователь и генеральный директор проекта IDocs Максим Горбунов.

IDocs - это первая казахстанская полноценная платформа электронного документооборота, которая сегодня уже используется в нескольких банках. Планируется ее внедрение в международной фармкомпании Santo, одной телекоммуникационной компании и более 200 компаниях из МСБ. Компания планирует внедрить iDocs в 3 тысячах казахстанских компаний к концу 2017 года и выйти на ежемесячный оборот в 10 млн тенге.

«Проект охватывает четыре направления. Во-первых, это грантовые программы по финансированию ученых и стажировок постдокторантов. Во-вторых, мы нацелены стимулировать кооперацию бизнеса и науки, запустив гранты для инновационных консорциумов. Третье направление - это консолидация инновационного цикла, при котором будут созданы инструменты раннего финансирования технологичных проектов с привлечением частного капитала, оказание услуг технологического посредничества, развитие офисов коммерциализации технологий крупных казахстанских вузов. Для более системного подхода к решению проблем будет запущен аналитический центр по оценке эффективности инвестиций в инновации и инновационной активности в стране», - рассказал о целях и условиях проекта заместитель директора Группы управления проектом «Стимулирование продуктивных инноваций» Алау Ахметжанов.

Как отметил Ахметжанов, с 2011-го по 2015 год было профинансировано 65 технологический стартапов, 40 из которых добились продаж.

Представители ГУП также рассказали о роли Международного совета по коммерциализации науки (МСНК), созданного для отбора и мониторинга грантовых проектов. В ее состав входят 7 известных ученых и венчурных капиталистов, двое из которых представители Казахстана, в числе которых, к примеру, признанный в мире эксперт в области практической коммерциализации технологий Томас Челучи (Thomas A. Сellucci, США), профессор Стэнфордского университета (США) Чанбаша Башир (Chanbasha Basheer) и другие.

При отборе проектов МСНК руководствуется востребованностью на рынке и уровнем проработки вопроса маркетинга и продвижения технологии на рынке, научной состоятельностью и готовностью технологии, наличием самостоятельной и квалифицированной команды, а также наличием софинансирования.

«Кроме того, прорабатывается вопрос создания независимого наблюдательного совета, в который войдет представитель депутатского корпуса и представитель СМИ», - подчеркнул заместитель директора ГУП «Стимулирование продуктивных инноваций» Мурат Сартбаев.

Напомним, 2 февраля 2016 года Парламентом Республики Казахстан ратифицировано соглашение о займе по проекту «Стимулирование продуктивных инноваций», заключенное между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития. Совместный проект Правительства Республики Казахстан и Всемирного банка предполагает введение рыночных механизмов отбора и сопровождение инновационных проектов и технологических стартапов, а также стимулирование участия в них частного сектора.

Подробную справку по программам грантов для ГСНС и ГМНС можно получить на портале www.fpip.kz.