Американцы назвали победу Трампа важнейшим событием года - опрос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американцы назвали президентские выборы и избрание главой государства Дональда Трампа важнейшим событием 2016 года. С такой позицией согласились три четверти жителей США, следует из опроса Associated Press, передает Gazeta.ru.

На втором месте в списке самых важных новостей оказались массовые убийства в Орландо и теракты в Бельгии, Турции, Пакистане и Франции. Важными для себя эти события назвали 63% опрошенных.



Около половины респондентов (51%) назвали важными новости о гибели людей от рук полицейских, а также новости о нападении на полицию в трех штатах.

Четвертое место, согласно опросу, заняли сообщения о распространении вируса Зика. Важными их назвали 43% американцев.