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Американцы назвали победу Трампа важнейшим событием года - опрос

Американцы назвали победу Трампа важнейшим событием года - опрос
27 Декабря 2016 08:18 139

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американцы назвали президентские выборы и избрание главой государства Дональда Трампа важнейшим событием 2016 года. С такой позицией согласились три четверти жителей США, следует из опроса Associated Press, передает Gazeta.ru.

На втором месте в списке самых важных новостей оказались массовые убийства в Орландо и теракты в Бельгии, Турции, Пакистане и Франции. Важными для себя эти события назвали 63% опрошенных.


Около половины респондентов (51%) назвали важными новости о гибели людей от рук полицейских, а также новости о нападении на полицию в трех штатах.

Четвертое место, согласно опросу, заняли сообщения о распространении вируса Зика. Важными их назвали 43% американцев.

 

 

Ключевые слова: США,
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