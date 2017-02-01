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Американский сурок Фил предсказал шесть недель холодов

Американский сурок Фил предсказал шесть недель холодов
3 Февраля 2017 00:14 798

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Американский сурок Фил вылез из норы и увидел свою тень. Это означает, что холода продлятся еще шесть недель, передает Росбалт..

Живущий на Индюшачьей Горке в американском городе Панксатони (Пенсильвания, США) сурок - самый известный предсказатель погоды в мире. Ежегодно, 2 февраля, он прогнозирует либо наступление весны, либо продолжение зимы.

Как сообщается на сайте этой традиционной церемонии, в День сурка, Фил проснулся, вышел на улицу и увидел свою тень, после чего вернулся обратно в жилище. Таким образом, весна придет еще не скоро.

День сурка (Groundhog Day), ежегодно отмечаемый 2 февраля, - одна из популярных традиций в США, которая постепенно охватывает остальные страны.

 

 

Ключевые слова: Погода, США,
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